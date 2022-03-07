Скопинцев о том, по силам ли «Динамо» оформить золотой дубль: «Да. Верю в чемпионство, надеюсь, в тройке точно будем»

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Дмитрий Скопинцев верит, что «Динамо» сможет выиграть титул РПЛ и БЕТСИТИ Кубок России.

– «Динамо», которое идет на втором месте, обязано побеждать такой «Спартак»?

– Сегодня был приличный «Спартак». Так сложилось. Может, мы еще матча три сыграли бы и все выиграли.

Запас от второго места ещё есть, в следующем матче надо брать три очка.

– По сравнению с игрой с ЦСКА «Спартак» сильно поменялся?

– Тоже играют в пять защитников, тройка нападения остаётся. Временами агрессивно выступали в контрпрессинг, иногда проваливались, но мы в контратаке не забили.

Мы не отказываемся от своего футбола, стали более гибкими по сравнению с прошлым сезоном. Все равно будем на верхних позициях.

– Верите в чемпионство в этом сезоне?

– Верю, и это не из-за того, что мы идем на верху. Надеюсь, в тройке будем точно.

«Динамо» по силам оформить золотой дубль?

– Да, – сказал защитник команды.

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