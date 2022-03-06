Миодраг Божович: «Крылья Советов» играют очень-очень красиво и заслуживают быть выше в таблице»

Главный тренер «Арсенала» похвалил за качественный футбол.

Самарская команда сыграла вничью с тульской (2:2) в 20-м туре .

– Я думаю, что для болельщиков была красивая игра – забито четыре гола. Было много моментов. Но если бы «Крылья» забили в первом тайме, думаю, мог бы поздравлять сейчас их с победой. Но они не забили.

Второй тайм был интересный, были еще моменты. Мы подумали, что сможем забрать три очка, но этого не удалось.

Могу сказать, что «Крылья» играют в очень-очень красивый футбол. И заслуживают находиться выше в турнирной таблице.

– После того, как счет стал 1:1, «Арсенал» пошел вперед. Почему этого не было при счете 1:0?

– Это все психологические моменты. Игроки, когда команда ведет в счете, пытаются сохранить результат. Но когда у них нет других вариантов, начинают идти вперед.

– Сложный старт года. Как команда будет выходить из непростого положения?

– Игроки все понимают. Надо работать. Никак по-другому. В российском чемпионате непростая борьба, очень много хороших команд. Борьба будет очень интересной до конца чемпионата.

– Многие думали, что после того, как вы покинули «Крылья», вы больше не вернетесь в Россию. Насколько для вас был принципиальным сегодняшний матч?

– Могу сказать, что только с турнирной точки зрения он был принципиальным. Мы находимся в непростой турнирной ситуации. Но в остальном он не был таким.

Я пробыл в Самаре почти два года, мне было здесь хорошо. Я чувствовал себя в Самаре как дома, – сказал Божович.