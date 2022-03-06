Кокорин в запасе «Фиорентины» на матч с «Вероной». Он не играет с 10 января и ни разу не вышел в старте в Серии А

Александр Кокорин вновь не попал в стартовый состав «Фиорентины» на матч Серии А.
Российский нападающий включен в заявку на игру с «Вероной» в 28-м туре чемпионата Италии, однако начнет игру на скамейке.
В последний раз 30-летний футболист выходил на поле 10 января – против «Торино» (0:4). С первой минуты в матче Серии А он не играл еще ни разу.
Подробно со статистикой выступлений Кокорина можно ознакомиться здесь.
FORMAZIONE 📋 Il nostro XI contro la Hellas Verona ⚜️ Presented by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola 💜 #FiorentinaVerona pic.twitter.com/9IfVscaYeR— ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 6, 2022