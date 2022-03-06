Кевин де Брюйне: «ЛЧ – больше лотерея, если сравнивать с лигой. Предпочел бы победу в АПЛ – она демонстрирует стабильность»

Кевин де Брюйне предпочтет титул победе в Лиге чемпионов.

«Если нужно выбирать, то я предпочту Премьер-лигу. Это демонстрирует стабильность игрока и того, что ты сделал в течение всего сезона.

В Лиге чемпионов нужно быть в порядке лишь в определенные моменты. Если сравнивать с чемпионатом, в котором больше игр, то Лига чемпионов похожа на лотерею.

Что такое наследие? Стали бы мои личные достижения значительнее, если бы мы, например, выиграли Лигу чемпионов в прошлом году? Для меня, как для игрока, нет. Есть легенды футбола, которые не побеждали в Лиге чемпионов. В конце карьеры я не стану сожалеть о том, чего не достиг.

Я знаю, что вы хотите большого числа побед, но, если у тебя на один трофей больше, то это не определяет всю твою карьеру. Когда ты спортсмен, то каждое поражение переносишь болезненно, но, как я думаю, иногда полезно пройти через такие моменты.

Невозможно прожить жизнь так, чтобы всегда все шло отлично. Это так не работает», – сказал полузащитник .

С английским клубом 30-летний хавбек трижды победил в АПЛ. В сезоне-2020/21 команда вышла в финал Лиги чемпионов, в котором уступила «Челси» (0:1).

Сегодня «горожане» сыграют в дерби с «Манчестер Юнайтед». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.