В женской Суперлиге сменился формат, РФС ввел программу финансового стимулирования

В женском чемпионате России по футболу изменился формат турнира.

В этом году в Суперлиге команды сыграют основной гладкий этап в два круга, после чего состоится заключительный этап по схеме «4+6». Четыре лучших команды сыграют каждый с каждым в два круга, команды, занявшие места с пятого по десятое сыграют друг с другом в один круг. Очки, набранные в основном этапе, будут разделены надвое. Первые матчи обновленного чемпионата-2022 года состоятся 13 марта.

В сезоне-2022 впервые вводит программу финансового стимулирования женских футбольных клубов.

Сумма, которую получит каждый клуб по итогам сезона, определяется по следующим критериям: результат выступления в Суперлиге, показатели работы клуба с аудиторией («Маркетинговый чемпионат»), результат выступления клуба в Молодежной лиге.

Российский футбольный союз и пришли к соглашению о показе Суперлиги – чемпионата России по футболу среди женских команд. Все прямые трансляции матчей будут доступны бесплатно на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, отдельные игры каждого тура будут показаны на каналах «Матч Премьер» и «Матч Страна».