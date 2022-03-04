Руслан Малиновский: «Жены футболистов организуют сбор вещей для украинцев. Жена Бареллы привезла целую машину»

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Руслан Малиновский рассказал об организации гуманитарной помощи для Украины.

«Мы с женой занимаемся сбором гуманитарной помощи в Украину. Вчера и позавчера в Черниговскую область уже поехали две машины.

Жены футболистов сейчас активно организуют сбор вещей для украинцев. На днях жена полузащитника «Интера» Бареллы привезла целую машину с гуманитарной помощью. Я был удивлен. Мы с ним играем за разные команды, но они тоже пытаются помочь.

Я на постоянной связи с Коваленко. У них в «Специи» тоже организован прием вещей. В разные регионы Украины нужны разные вещи. Исходя из этого, все сортируется и отправляется. К тому же это нужно официально оформлять, все не так просто, – сказал Малиновский.

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