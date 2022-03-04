Генпродюсер «Матч ТВ» о приостановке трансляций Лиги 1: «Решение считаем политизированным и поспешным»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» прокомментировал приостановку трансляций Лиги 1.

Сегодня Профессиональная футбольная лига Франции (LFP), которая руководит ведущими французскими лигами, объявила, что с 4 марта приостанавливает контракт с вещателем Лиги 1 в России .

«Действительно, мы перестали получать сигнал от французских коллег, никаких разговоров с нами об этом не было.

«Матч» всегда был и остается надежным партнером, в срок выполняя все обязательства, в том числе финансовые.

Решение руководства Лиги 1 считаем поспешным и политизированным. Пока чемпионат Франции остается без российской аудитории», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

Чемпионат Франции не будут показывать в России. LFP приостановила контракт с «Матч ТВ»