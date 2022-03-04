Генпродюсер «Матч ТВ» о приостановке трансляций Лиги 1: «Решение считаем политизированным и поспешным»

Теги лига 1 Франция бизнес телевидение Александр Тащин Политика Матч ТВ Футбол

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал приостановку трансляций Лиги 1.

Сегодня Профессиональная футбольная лига Франции (LFP), которая руководит ведущими французскими лигами, объявила, что с 4 марта приостанавливает контракт с вещателем Лиги 1 в России «Матч ТВ».

«Действительно, мы перестали получать сигнал от французских коллег, никаких разговоров с нами об этом не было.

«Матч» всегда был и остается надежным партнером, в срок выполняя все обязательства, в том числе финансовые.

Решение руководства Лиги 1 считаем поспешным и политизированным. Пока чемпионат Франции остается без российской аудитории», – написал Тащин в своем телеграм-канале.

Чемпионат Франции не будут показывать в России. LFP приостановила контракт с «Матч ТВ»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные