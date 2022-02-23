LFP хочет привлечь 1,5 млрд евро на помощь клубам Лиги 1. «ПСЖ» получит 30% от суммы

Руководство французского клубного футбола ищет деньги на помощь командам.
Как информирует Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) с целью преодоления финансового кризиса ведет поиск компании, готовой инвестировать в Лигу 1 в обмен на долю в поступлениях от продажи телевизионных прав.
Глава LFP Венсан Лабрюн рассчитывает на привлечение 1,5 млрд евро, из которых 30% достанутся «ПСЖ», 40% распределятся между «Лионом», «Марселем», «Лиллем», «Монако», «Ниццей» и «Ренном», оставшаяся часть пойдет всем остальным клубам высшей лиги.
В настоящее время за право заключить сделку борются 4 инвестиционные компании, решение будет принято после 9 марта.