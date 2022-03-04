Агент Шпинев об отъезде Гиздоля: «Так поступают подонки. Рангник поступил так же – для меня этого специалиста нет»

высказался об уходе из .

– Ситуация, когда в «Локо» сбежал главный тренер Гиздоль – о чем это говорит?

– Знаю по рассказам о том, как он поступил не только по отношению к команде, но и соотечественникам, которые его сюда приводили. Он обязан был переговорить, объяснить свою позицию и хотя бы поставить в курс.

Так поступают подонки – бросают коллектив, бросают проекты. Видимо, надежды есть на то, что будет востребованность там, в Германии и на этой политической волне он что-то обретет. Может быть, он понимал, что та работу, которую он проделал зимой, была, мягко говоря, с ошибками. Мы это увидели в матче с «Енисеем», когда на 60-й минуте футболисты, мягко говоря, встали. Футболисты играют так, как его готовят – нагрузки, тактика...

Нам все говорили, что надо подождать. Вот подождали. Был в Испании на сборах, видел тренировки и знал их график. На мой взгляд, Гиздоль совершал огромные ошибки, это никуда не годная тренировка, футболисты не готовы.

– Проект, задуманный Рангником и совершенный Цорном, завершен?

– Рангник совершил тот же поступок, что и Гиздоль – по сути, он поступил так же. Он распрощался со страной и клубом, который в него верил. Для меня специалиста этого нет. Я скептически относился ко всему этого, и так, как они, не поступают. Честь, порядочность – не знаю, знакомы ли такие качества этим людям. Печально все это.

– Это крах проекта Рангника?

– Крах настал тогда, когда ушел сам Рангник.

– Надо спрашивать с тех, кто его сюда привел.

– Однозначно. Отвечать надо тем, кто давал добро – наверное, Александру Плутнику надо что-то сказать, как-то объяснить все это общественности, акционерам, компании РЖД. Все, что происходит в клубе, мягко говоря...

– Что именно?

– Прямо скажу по последнему событию – расставанию с Дмитрием Анатольевичем Ивановым, директором по правовым вопросам. Это человек, который пришел в клуб, когда руководил Илья Геркус. Мы не были знакомы, отношения складывались непросто, но могу сказать одно – профессиональные качества этого человека на высочайшем уровне. Если с такими людьми прощаться, значит, как минимум, на смену должен прийти человек со знаниями и опытом, авторитетом.

Не представляю, как сейчас вести дела, как общаться. Важен вопрос взаимного доверия и уважения. У меня сложились за эти годы доверительные отношения с Ивановым – понимал, что если договорились, то на бумаге так и будет. Не знаю, что и почему произошло, – мне Дмитрий Анатольевич корректно сказал, что работать в таких условиях дальше было нельзя. Это серьезная ошибка клуба. Думаю, клуб это почувствует, – сказал агент.

Уход Гиздоля из «Локо»: провалился по результатам, обещал прорыв весной, не попрощался с командой