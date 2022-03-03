Наполи — Милан прогноз на матч 24 февраля Серия А, прогноз на футбольный матч

Один из главных интересантов предстоящего поединка 28 тура чемпионата Италии по футболу миланский «Интер». Именно эта тройка команд ведет борьбу за скудетто и чуть поодаль от них находится «Ювентус». Ситуация в Серии А в этом сезоне сложилась крайне интригующей. Как в лыжных или велогонках один из спортсменов вырывается в лидеры, но преследователи не отстают и сами периодически вырываются вперед. Победа поможет «Наполи» продолжить лидировать в турнирной таблице. В случае поражения неаполитанцев, «Милан» их опередит. Ничья не устроит ни одну из команд. Интрига закручена до предела, внимание на стадион Диего Армандо Марадона, начало матча в 22:45 по московскому времени.

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«Наполи» (Неаполь)

После 27 тура в Серии А вперед на одно очко по сравнению с двумя миланскими клубами вырвался «Наполи». На февральском отрезке команда показала более сбалансированную игру и, как следствие, набрала больше очков, нежели конкуренты. В этом году во внутреннем первенстве неаполитанцы пока не проигрывали и имеют в активе пять побед и три ничьи. В последнем туре был трудный поединок в гостях у «Лацио» в Риме, где «Наполи» вел в счете, но хозяева на 88 минуте его сравняли. И все же на четвертой добавленной к основному времени минуте Фабиан Руис принес победу своему клубу. Психологически это очень важный фактор перед предстоящим поединком.

Не так успешно «Наполи» выступает в кубковых встречах. В ⅛ Кубка Италии еще в середине января на своем поле подопечные Лучано Спаллетти с треском проиграли «Фиорентине» 2 : 5, а в плей-офф Лиги Европы с матчах с «Барселоной» после выездной ничьей 1 : 1 на своем поле не смогли оказать достойного сопротивления каталонцам — 2 : 4. Зато теперь команда полностью может сосредоточится на чемпионате.

О перспективах на скудетто говорить пока рано. Важно, чтобы футболисты «Наполи» сохранили текущую форму. Важна и ротация состава, хотя по именам, если он уступает тому же «Интеру», то совсем ненамного. Матч с «Миланом» как раз покажет насколько далеко распространяются амбиции южан, которые последний раз выигрывали чемпионат Италии еще при живом Диего Марадоне в 1990 году.

«Милан»

То многое, что относится к «Наполи» можно адресовать и его предстоящему сопернику. Тренер Стефано Пиоли уже не первый год возглавляет команду, привил ей атакующий стиль, правильно распределил роли между игроками на поле и в результате второй год команда участвует в борьбе за скудетто. Однако, как «Наполи» и «Интеру», россонери не хаватет стабильности. К примеру, два хороших результата против «Ювентуса» дома 0 : 0 и «Интера» в номинальных гостях 2 : 1, сменились невнятной ничьей с аутсайдером «Салернитаной» 2 : 2 в гостях и «Удинезе» 1 : 1 на своем поле. Одержи миланцы две победы в последних матчах, и они могли опережать своих конкурентов.

Нестабильные результаты и есть главный враг «Милана». А тут еще и травма Златана Ибрагимовича, который не играет несколько последних туров. Во вторник в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером» травму получил еще один ключевой игрок Алессандро Романьоли. Матч, к слову, закончился нулевой ничьей, и команды будут выявлять победителя во втором поединке в апреле.

Предстоящий матч очень важен для россонери с точки зрения стратегической. Дальше вплоть до конца чемпионата в соперниках не будет ни одного клуба из лидирующей пятерки за исключением «Аталанты» в предпоследнем туре. Есть отличная возможность взять победную поступь и сохранить ее. Сработает это в случае с «Миланом»? Многие сомневаются, и только игроки могут доказать обратное.

Прогноз на матч «Наполи» — «Милан»

Впервые команды встретились почти столетие назад в 1927 году. В первом матче на своем поле победу праздновал «Милан» 5 : 1. Северяне как захватили лидерство с самого начала, так и не упускают его до сих пор. Россонери в 168 матчах между этими клубами одержали 66 побед. В матче первого круга неаполитанцы смогли выиграть в юбилейный 50 раз. Вничью завершилось 52 поединка. В последних встречах этих команд в целом наблюдается паритет.

23.11.2019, «Милан» — «Наполи» — 1 : 1;

12.07.2020, «Наполи» — «Милан» — 2 : 2;

22.11.2020, «Наполи» — «Милан» — 1 : 3;

14.03.2021, «Милан» — «Наполи» — 0 : 1;

19.12.2021, «Милан» — «Наполи» — 0 : 1.

По мнению букмекеров, у хозяев шансов на победу больше. «Лига Ставок» предлагает коэффициент 2,20, победа «Милана» оценивается коэффициентом 3,50, и примерно таким же вероятным видится ничейный исход, коэффициент — 3,35. Если поклонники Серии А хотят продолжения интриги до конца чемпионата, то болеть нужно за ничью, но все же «Наполи» на этом конкретном отрезке турнира выглядит более внушительно, поэтому ставим на минимальную победу южан — 1 : 0.

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Где смотреть Наполи – Милан