Леонид Слуцкий: «Мы должны быть счастливы, что у нас есть возможность заниматься своим делом. Легионеры насчет отъезда не обращались»

высказался о ситуации с легионерами .

Тренер казанцев дал комментарий после победы над «Ротором» (2:1) в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России.

– Настоящая кубковая игра, очень бескомпромиссная. Рад, что удалось переломить ход неудачно складывающегося матча, потому что пропустили быстрый гол. Но тотального доминирования не было, и соперник навязал нам борьбу. Игра была тяжелой, и нельзя сказать, что мы выиграли на классе.

– Почему не сыграл Дрейер?

– У него микроповреждение в матче с «Зенитом», и мы дали ему паузу перед игрой с «Ахматом».

– Лисакович забил четыре гола в двух матчах. Оцените его?

– Мы уверены в футболистах, которых приобретаем. Кто-то сразу себя ярко проявляет, кто-то – постепенно. Кучаев, Лисакович сыграли первые два матча на очень хорошем уровне.

– Как вы находите мотивацию в связи с обстановкой?

– Все максимально просто, и мы говорим о том, что должны получать удовольствие от футбола и должны быть счастливы, что у нас есть эта счастливая возможность выходить на поле, тренироваться, играть и заниматься своим делом.

– Какова ситуация с легионерами?

– Легионеры на данный момент к нам с вопросами об отъезде не обращались, – сказал Слуцкий.

РПЛ и ФНЛ уже покинули 32 легионера. И этот список явно будет расти