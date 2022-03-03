Дембеле пообещал Хави, что отдаст все силы за «Барсу». Тренер поддерживает вингера

привержен «Барселоне» несмотря на то, что уйдет летом.

По данным Diario Sport, несколько дней назад тренер каталонцев встретился с Дембеле, чтобы узнать, каким будет отношение француза к делу после того, как он не смог сменить клуб зимой.

Усман пообещал Хави, что будет отдавать все силы, играя за «Барселону». Тренер сильно поддерживает 24-летнего вингера.

В прошлой игре за «Барсу» против «Атлетика» француз забил гол и отдал две результативные передачи. Всего на его счету 9 матчей в , 1 мяч и 5 голевых пасов. Его статистика – здесь.