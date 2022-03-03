Клеман о вылете «Монако» из 1/2 Кубка Франции: «Невезение, 2 автогола в последних 2 играх. Я расстроен»

прокомментировал поражение от (2:2, 2:4 по пен.).

Главный тренер высказался после выездного матча 1/2 финала Кубка Франции.

– Я расстроен, это нормально, потому что исход мог быть иным. Обе команды показали хорошую игру. Мы смогли дважды отличиться здесь, что далеко не просто.

Сейчас у команды сложный отрезок: невезение и два автогола в последних двух матчах. Я по-настоящему расстроен, потому что мои игроки показали много интересного на поле, нам удалось создать внушительное количество опасных моментов, но в конечном счете удача была не на нашей стороне, в том числе в серии пенальти.

– Однако ваши замены принесли результат, Боадю удалось отличиться…

– Я очень рад за Мирона, которого нам не хватало на протяжении двух последних месяцев. Тот факт, что он вышел на поле и смог забить — это хорошо для него.

Кевин [Фолланд] также принес много пользы своим выходом. Нужно подчеркнуть, что когда они вышли на поле, мы перехватили инициативу, но пропустили второй мяч.

Нам предстоит провести еще много матчей, и мы все еще выступаем на два фронта, это редкость. Так что мы сохраняем боевой настрой и хотим сделать все возможное, чтобы вернуть удачу на свою сторону уже в воскресной встрече с «Марселем», – сказал Клеман.