Клопп о 2:1 с «Норвичем»: «Тяжелый матч. У «Ливерпуля» было 10 перестановок в составе»

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Юрген Клопп подвел итоги игры с «Норвичем» (2:1).

Главный тренер «Ливерпуль» дал комментарий после матча 1/8 финала Кубка Англии.

«Матч получился тяжелым, как мы и ожидали. У нас было 10 перестановок в составе, поэтому потребовалось немного времени на раскачку.

«Норвич», как и в недавнем матче АПЛ [3:1], начал мощно и интенсивно, но спустя 15 минут мы успокоили игру, показали очень хороший футбол и забили красивые голы. Когда мы владели мячом, то контролировали игру, легко играли в пас, дожидаясь разрывов в линиях у соперника.

Во втором тайме мы не смогли забить третий гол, они воспользовались ситуацией, и это могло изменить игру. Этого не случилось, но у них еще были моменты, поэтому нам пришлось помучиться. В целом я очень доволен игрой», – сказал Клопп.

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