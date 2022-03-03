Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» победил «Мальорку»

«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги.
21-й тур
- Дата проведения
- 2 марта, 23.00, «Сон Моиш»
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Мальорка –
Рико, Маффео (Гонсалес, 80), Раильо, Вальент, Оливан, Севилья (Хопп, 68), Дани Родригес, Кубо (Ли Кан Ин, 70), Санчес (Баба, 80), Мурики, Ндиайе (Льябрес, 67).
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Реал Сосьедад –
Ремиро, Элустондо (Сола, 70), Ле Норман, Пачеко, Горосабель (Субельдия, 80), Сильва, Мерино (Ильярраменди, 85), Гевара (Субименди, 46), Порту (Джуахра, 70), Серлот, Ойарсабаль.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.