Чемпионат Испании. «Реал Сосьедад» победил «Мальорку»

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«Реал Сосьедад» обыграл «Мальорку» (2:0) в перенесенном матче 21-го тура Ла Лиги.

Чемпионат Испании

21-й тур

Мальорка – Реал Сосьедад 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
2 марта, 23.00, «Сон Моиш»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 35 Сильва, 0:2 – 62 Мерино.
МальоркаРико, Маффео (Гонсалес, 80), Раильо, Вальент, Оливан, Севилья (Хопп, 68), Дани Родригес, Кубо (Ли Кан Ин, 70), Санчес (Баба, 80), Мурики, Ндиайе (Льябрес, 67).
Реал СосьедадРемиро, Элустондо (Сола, 70), Ле Норман, Пачеко, Горосабель (Субельдия, 80), Сильва, Мерино (Ильярраменди, 85), Гевара (Субименди, 46), Порту (Джуахра, 70), Серлот, Ойарсабаль.
Предупреждения:
Мерино (52), Ремиро (75).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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