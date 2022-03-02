Гендиректор «Зенита» опроверг, что Ловрен хочет разорвать контракт из-за ситуации на Украине: «Чушь и провокация»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Александр Медведев Деян Ловрен Политика Чемпионат.com Футбол

Деян Ловрен не планирует уходить из «Зенита».

Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Я на связи с Деяном. Он подтверждает, что информация о желании разорвать контракт – чушь и провокация», – сказал Медведев.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что хорват хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине.

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом России и дважды выигрывал Суперкубок страны.

Статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные