Гендиректор «Зенита» опроверг, что Ловрен хочет разорвать контракт из-за ситуации на Украине: «Чушь и провокация»

не планирует уходить из .

Об этом сообщил генеральный директор сине-бело-голубых .

«Я на связи с Деяном. Он подтверждает, что информация о желании разорвать контракт – чушь и провокация», – сказал Медведев.

Ранее Metaratings.ru сообщил, что хорват хочет разорвать контракт с «Зенитом» из-за ситуации на Украине.

Ловрен выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом России и дважды выигрывал Суперкубок страны.

Статистику 32-летнего футболиста можно найти здесь.