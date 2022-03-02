Экс-судья Федотов раскритиковал Кукуляка: «По большому счету Барриос его опустил, выбив мяч, но арбитр все проглотил»

Теги Зенит Рубин премьер-лига Россия судьи Игорь Федотов Вильмар Барриос Чемпионат.com Евгений Кукуляк Футбол

Игорь Федотов раскритиковал судью матча «Зенит» – «Рубин» (3:2) Евгения Кукуляка. 

На 31-й минуте игры 19-го тура РПЛ рефери показал полузащитнику петербуржцев Вильмару Барриосу желтую карточку. Недовольный этим решением игрок пнул мяч, однако за этот поступок наказан не был.

«Самое интересное произошло на 31-й минуте – позор российского судейства. Кукуляк правильно разобрался в ситуации с Барриосом, показав желтую карточку.

Игрок «Зенита» после этого взял мяч и при всех запульнул его на трибуны, проявив неспортивное поведение. Футболисты «Рубина» пытались рассказать Кукуляку, что по большому счету Барриос его опустил, надо что-то делать. Но арбитр все проглотил.

Вопрос: как они хотят, чтобы их уважали на футбольном поле, когда из тебя клоуна делают, а ты все хаваешь?» – сказал бывший арбитр Премьер-лиги.

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