Экс-судья Федотов раскритиковал Кукуляка: «По большому счету Барриос его опустил, выбив мяч, но арбитр все проглотил»

раскритиковал судью матча «Зенит» – «Рубин» (3:2) Евгения Кукуляка.

На 31-й минуте игры 19-го тура рефери показал полузащитнику петербуржцев желтую карточку. Недовольный этим решением игрок пнул мяч, однако за этот поступок наказан не был.

«Самое интересное произошло на 31-й минуте – позор российского судейства. Кукуляк правильно разобрался в ситуации с Барриосом, показав желтую карточку.

Игрок после этого взял мяч и при всех запульнул его на трибуны, проявив неспортивное поведение. Футболисты пытались рассказать Кукуляку, что по большому счету Барриос его опустил, надо что-то делать. Но арбитр все проглотил.

Вопрос: как они хотят, чтобы их уважали на футбольном поле, когда из тебя клоуна делают, а ты все хаваешь?» – сказал бывший арбитр Премьер-лиги.

«Зенит» нашел ключ к «Рубину» – через зону Хвичи. Но бешеная реализация могла спасти Слуцкого