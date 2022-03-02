Конте о вылете от «Мидлсбро»: «Тоттенхэму» следует подумать над своей игрой. Нам нужна стабильность»

Теги Мидлсбро Кубок Англии Тоттенхэм Антонио Конте Футбол

Антонио Конте подвел итоги игры с «Мидлсбро» (0:1 доп. вр.).

Главный тренер «Тоттенхэма» высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии.

«Конечно, результат плохой, и мы должны быть разочарованы. Жаль, что так вышло, потому что в таких матчах нужно начинать мощно и быстро решать исход. Если давать сопернику надежду, он получит заряд уверенности, станет играть лучше по ходу матча, а там уже возможно все.

Нам следует подумать над своей игрой, мы можем играть гораздо лучше. «Мидлсбро» заслужил выход в следующий раунд.

Нам нужна стабильность, надо избегать постоянных взлетов и падений. Единственный путь улучшить ситуацию – работать и извлекать урок из поражения.

Нам нужно двигаться вперед, постараемся завершить сезон как можно лучше. Посмотрим, где мы окажемся, а там уже будем оценивать. Пока рано что-то говорить», – сказал Конте.

После 25 матчей «шпоры» занимают в таблице АПЛ 7-е место.

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