Конте о вылете от «Мидлсбро»: «Тоттенхэму» следует подумать над своей игрой. Нам нужна стабильность»

подвел итоги игры с «Мидлсбро» (0:1 доп. вр.).

Главный тренер высказался после матча 1/8 финала Кубка Англии.

«Конечно, результат плохой, и мы должны быть разочарованы. Жаль, что так вышло, потому что в таких матчах нужно начинать мощно и быстро решать исход. Если давать сопернику надежду, он получит заряд уверенности, станет играть лучше по ходу матча, а там уже возможно все.

Нам следует подумать над своей игрой, мы можем играть гораздо лучше. заслужил выход в следующий раунд.

Нам нужна стабильность, надо избегать постоянных взлетов и падений. Единственный путь улучшить ситуацию – работать и извлекать урок из поражения.

Нам нужно двигаться вперед, постараемся завершить сезон как можно лучше. Посмотрим, где мы окажемся, а там уже будем оценивать. Пока рано что-то говорить», – сказал Конте.

После 25 матчей «шпоры» занимают в таблице АПЛ 7-е место.