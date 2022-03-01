Президент Камеруна назначил Ригобера Сонга тренером сборной. Матчи с Алжиром в стыках – 25 и 29 марта

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Президент Камеруна назначил Ригобера Сонга главным тренером сборной.

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Галатасарая» сменил на этом посту Тони Консейсау после указания президента страны Поля Бийя. При Консейсау сборная вышла в раунд стыковых матчей за выход на ЧМ-2022.

«По указанию президента республики главного тренера мужской сборной Тони Консейсау сменил Ригобер Сонг», – сообщил министр спорта Камеруна Нарцис Муэлле.

Ранее Сонг возглавлял олимпийскую сборную Камеруна.

Сборная Камеруна проведет 2 стыковых матча против команды Алжира в отборе ЧМ-2022. Первая встреча состоится 25 марта, вторая – 29-го.

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