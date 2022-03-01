Президент Камеруна назначил Ригобера Сонга тренером сборной. Матчи с Алжиром в стыках – 25 и 29 марта

Президент Камеруна назначил Ригобера Сонга главным тренером сборной.
Бывший защитник «Ливерпуля» и «Галатасарая» сменил на этом посту Тони Консейсау после указания президента страны Поля Бийя. При Консейсау сборная вышла в раунд стыковых матчей за выход на ЧМ-2022.
«По указанию президента республики главного тренера мужской сборной Тони Консейсау сменил Ригобер Сонг», – сообщил министр спорта Камеруна Нарцис Муэлле.
Ранее Сонг возглавлял олимпийскую сборную Камеруна.
Сборная Камеруна проведет 2 стыковых матча против команды Алжира в отборе ЧМ-2022. Первая встреча состоится 25 марта, вторая – 29-го.