Ливерпуль – Вест Хэм 05.03.2022 АПЛ, прогноз на футбольный матч

5 марта стартуют матчи 28-го тура чемпионата Англии, хотя перед этим состоятся еще несколько перенесенных встреч. На день начала 28-го тура намечена встреча между претендующим пока что на золото «Ливерпулем» и еще борющимся за еврокубки «Вест Хэмом».

Знаешь кто победит? Забирай бесплатную ставку 2000₽ и ставь на своего фаворита, ничем не рискуя!

Ливерпуль

Помните ли вы фразу «КККК» (Какой же Клопп крутой)? Подтвердить эту фразу у «Ливерпуля» возможность появилась в финале Кубка Лиги, который Клопп еще не брал за свою карьеру. Но ради доказательства этого пришлось потратить 120 минут чистого игрового времени плюс серию пенальти. И прекрасно, что они подтвердили правильность этой фразы в очередной раз, хотя благодарить надо еще и Кепу Аррисабалагу, запоровшего свой удар. Теперь у Клоппа есть почти полная коллекция трофеев с «Ливерпулем»: осталось Кубок Англии только выиграть.

Текущий отрыв «Ман Сити» от «Ливерпуля» составляет 6 очков: для сокращения разрыва необходимо не только дожидаться осечки конкурента, но и самому выигрывать. Соперник в лице «Вест Хэма» не относится к очень сложным командам, но и не является проходной командой уровня «Норвича», с которым «Ливерпулю» еще в Кубке Англии соревноваться 2 марта.

Вест Хэм

В игре 27-го тура против «Вулверхэмптона» была зафиксирована победа «Вест Хэма» со счетом 1:0: клуб сократил разрыв между 4-м и 5-м местами аж до двух очков. На расстоянии одной победы сейчас находится «Вест Хэм» от лигочемпионского места: если в параллельном матче ошибется «МЮ», то это увеличит шансы. Однако, откровенно говоря, нет уверенности в том, что «Вест Хэму» удастся выгрызть место в Лиге чемпионов в этот раз.

Математически их шансы нивелируются тем, что у равного по очкам «Арсенала» три (!) игры в запасе, и «канониры» способны все спасти, несмотря на караул в начале сезона. Да и все-таки «Вест Хэм» пока не напоминает самого себя в минувшем сезоне. Если бы не было очковых потерь в феврале, возможно, что с ним пришлось бы сейчас считаться.

Прогноз на матч

Коэффициенты на события этого матча предоставлены порталом oddspedia.com. Как и ожидалось букмекерами и болельщиками, в этом матче фаворитом будет однозначно новоиспеченный обладатель Кубка Лиги в лице «Ливерпуля». Коэффициенты на исход матча в среднем следующие: победа «Ливерпуля» – 1.35, ничья – 6.25, победа «Вест Хэма» – 10.25. Всё находится на своих местах, как видим.

Далее пройдёмся по тоталу. И здесь отметим тотал больше 3.25 с кэфом 1.97 и меньше 3.25 с кэфом 1.85 как наиболее выгодные в плане размера кэфов и сопоставимые. Можно зарядить и на тотал больше 2.75 с кэфом 1.58 и тотал меньше 2.75 с кэфом 2.35. А можно поставить на тотал больше 3.5 с кэфом 2.32 или меньше 3.5. с кэфом 1.75. Хорошие кэфы на крупный тотал обеспечиваются благодаря атакующей мощи ливерпульцев.

В плане форы взглянем на азиатскую фору: как вариант фора (-1.25) у «Ливерпуля» с кэфом 1.65, а также фора (-1.75) на него же с кэфом 2.06. Аналогичные форы (+1.25) и (+1.75) на «Вест Хэм» предусматривают соответствующие кэфы 2.29 и 1.8. Есть рисковая фора (-2.25) у «Ливерпуля» с кэфом 2.68 или (+2.25) у «Вест Хэма» с кэфом 1.47.

Рекомендуемая ставка:

Победа «Ливерпуля» с форой (-1.75)

Крайне вероятно, что атакующая мощь «Ливерпуля» окажется решающим фактором в этом противостоянии. Клуб на подъеме от успеха в Кубке Лиги может разогнаться и продолжить погоню за титулом. «Вест Хэму» же, возможно, после матча против «красных» ловить в стратегическом плане будет нечего, и придется надеяться на осечки «Арсенала».

Знаешь кто победит? Забирай бесплатную ставку 2000₽ и ставь на своего фаворита, ничем не рискуя!

Где смотреть Ливерпуль – Вест Хэм