Агуэро о «Ман Сити»: «Выиграть требл – огромное достижение. С их составом и тренером они могут сделать это в этом сезоне»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Серхио Агуэро Лига чемпионов УЕФА Футбол

Серхио Агуэро считает, что «Манчестер Сити» может выиграть требл в этом сезоне.

«Мы в «Манчестер Сити» хотели выиграть все, каждый матч и каждый трофей, и теперь в этом клубе так будет всегда. 

Думаю, «Манчестер Сити» находится в хорошем положении, чтобы снова выиграть Премьер-лигу, но у них также хорошие шансы в Кубке Англии и Лиге чемпионов. Конкуренция может быть сильной, но я думаю, что вполне возможно, что они выиграют все три трофея.

Выиграть требл будет огромным достижением, и у них есть состав и тренер, которые могут сделать это в этом сезоне», – сказал Агуэро.

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