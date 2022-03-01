Агуэро о «Ман Сити»: «Выиграть требл – огромное достижение. С их составом и тренером они могут сделать это в этом сезоне»

считает, что может выиграть требл в этом сезоне.

«Мы в «Манчестер Сити» хотели выиграть все, каждый матч и каждый трофей, и теперь в этом клубе так будет всегда.

Думаю, «Манчестер Сити» находится в хорошем положении, чтобы снова выиграть Премьер-лигу, но у них также хорошие шансы в Кубке Англии и чемпионов. Конкуренция может быть сильной, но я думаю, что вполне возможно, что они выиграют все три трофея.

Выиграть требл будет огромным достижением, и у них есть состав и тренер, которые могут сделать это в этом сезоне», – сказал Агуэро.