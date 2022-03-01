Канчельскис об отстранении России: «Нельзя политику совмещать со спортом. При чем здесь сборная? Дайте ей сыграть»

Андрей Канчельскис высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.
Вчера соответствующее решение приняла ФИФА. УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках.
«Нельзя политику совмещать со спортом, а они это делают. Политики – это политики, а спортсмены – это спортсмены.
Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшее время.
Конечно, очень жаль. При чем здесь сборная? Дайте ей сыграть. Остается только надеяться на лучшее. Ситуация очень печальная», – сказал Канчельскис.