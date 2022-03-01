Канчельскис об отстранении России: «Нельзя политику совмещать со спортом. При чем здесь сборная? Дайте ей сыграть»

высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

Вчера соответствующее решение приняла . УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках.

«Нельзя политику совмещать со спортом, а они это делают. Политики – это политики, а спортсмены – это спортсмены.

Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшее время.

Конечно, очень жаль. При чем здесь сборная? Дайте ей сыграть. Остается только надеяться на лучшее. Ситуация очень печальная», – сказал Канчельскис.