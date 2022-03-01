Канчельскис об отстранении России: «Нельзя политику совмещать со спортом. При чем здесь сборная? Дайте ей сыграть»

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Андрей Канчельскис высказался об отстранении сборной России от международных соревнований.

Вчера соответствующее решение приняла ФИФА. УЕФА отстранил российские клубы от участия в еврокубках.

«Нельзя политику совмещать со спортом, а они это делают. Политики – это политики, а спортсмены – это спортсмены.

Я даже не знаю, что делать в этой ситуации. Надеюсь, ситуация разрешится в ближайшее время.

Конечно, очень жаль. При чем здесь сборная? Дайте ей сыграть. Остается только надеяться на лучшее. Ситуация очень печальная», – сказал Канчельскис.

 

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