Алания – Арсенал Тула 02.03.2022, Бетсити Кубок России, прогноз на футбольный матч

В среду, 2 марта, во Владикавказе, на стадионе «Спартак» встретятся «Алания» и тульский «Арсенал» в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России. Поединок начнется в 16:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Алания»

«Алания» начала свой путь в нынешнем розыгрыше Кубка России со стадии группового турнира, в котором в группе 6 уверенно заняла первую позицию, не оставим шансов «Уфе» и «Легион-Динамо». Владикавказцы набрали максимальное количество очков (6) за 2 встречи и опередили вторых уфимцев на 4 балла.

В групповой стадии турнира (Кубка России) «Алания» сначала обыграла в тяжелейшем для себя гостевом поединке «Легион-Динамо» (3:2), где проигрывала 2 раза по ходу встречи, но в концовке игры смогла отыграться и на последних секундах встречи и вовсе выйти вперед. Автором победного гола в составе владикавказцев стал Хабалов, забив на 95 минуте матча.

Во второй игре группового этапа «Алания» уже на домашней арене принимала «Уфу» и показала отличный футбол, выиграв (2:0). К 70 минуте встречи кавказская команда забила 2 мяча и хорошо укрпеила оборону, не дав сопернику ее пройти. И вовсе уфимцы остались в меньшинстве на 75 минуте игры после удаления Йокича.

В ФНЛ осетины сейчас занимают 4 место и имеют в копилке 43 очка, которые они набрали в 25 играх и на 6 очков отстают вот второго «Факела», а на 10 баллов от первого «Оренбурга». «Алания» самая результативная команда ФНЛ и забила 55 мячей за 25 игр, что в среднем по 2 гола за матч. А в последнем туре ФНЛ, Который проходил еще в конце ноября владикавказцы обыграли «Велес» (2:1).

Последние 4 товарищеских матчах осетины не проигрывают, а в одном из них победили «Балтику» (2:0).

Футбольный клуб «Арсенал» Тула

«Арсенал» Тула в групповой стадии розыгрыша Кубка России принимал участие в группе 3, где с трудом ее выиграл и все решилось в очной встрече с «Велесом». Всего же в группе удалось набрать 5 очков и забить 7 мячей.

Кубковые баталии туляки начали со встречи с брянским «Динамо», которых уверенно обыграли (6:1). Еще в первом тайме к 44 минуте счет был (4:0), но все же брянская команда под самый свисток об окончании 1 тайма счет сравняла. А во втором туляки забили еще дважды и спокойно удержали победный счет.

Во втором поединке «Арсенал» отправился в гости к Велесу» и обыграл их в серии пенальти (4:3), после счета в основное время матча (1:1). В основное время игры туляки вели в счете до 75 минуты, но москвичи нашли в себе силы отыграться и свести матч к серии пенальти.

В РПЛ тульский клуб идет на 13 месте и на текущий момент в зоне плей-офф на понижение в лиге. У туляков в РПЛ 2 поражения кряду, а в последнем туре они уступили «Сочи» (0:2) и смогли лишь однажды пробить в створ ворот южан.

Прогноз на матч «Алания» – «Арсенал» Тула

«Алания» и тульский «Арсенал» в последних трех очных встречах показали следующий результат:

24.02.20 «Арсенал» Тула – «Алания» 2:0;

30.03.14 «Арсенал» Тула – «Алания» 3:0;

28.08.13 «Алания» – «Арсенал» Тула 2:0.

«Алания» сейчас очень крепкая боевитая команда, способная обыграть команду из РПЛ, она уже это доказала в групповой стадии Кубка России, обыграв там «Уфу».

«Арсенал» Тула этот сезон проводит не лучшим образом и в их игре сейчас нет стабильности. Туляки мало побеждают в РПЛ и много пропускают.

В этой игре думаю, что все же «Алания» победит, но это будет для них непросто и вероятнее всего победа будет с минимальным счетом. Но и могут команды ничего не решить в основное время матча, но голов при этом думаю будет немного.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Алания» – 2.41;

Победа «Арсенал» Тула – 2.90;

Ничья – 3.45;

ТМ (3) – 1.43;

1X – 1.42;

Ф1 (0) – 1.73.

Вероятный исход: ТМ (3), 1X, Ф1 (0).

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Где смотреть Алания – Арсенал