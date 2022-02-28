Алип о целях в «Зените»: «Хочу остаться в клубе, чтобы арендное соглашение превратилось в постоянный контракт»

Теги Зенит премьер-лига Россия Нуралы Алип Футбол

Нуралы Алип надеется остаться в «Зените» по завершении сезона.

– Какие задачи вы ставите перед собой в «Зените»?

– Хочу остаться в клубе, чтобы арендное соглашение превратилось в постоянный контракт. Для этого нужно работать над своими слабыми сторонами и прибавлять. Мне нужно более грамотно действовать позиционно. В два защитника я уже давно не играл, надо привыкнуть. В начале атаки тоже нужно прибавлять, я имею в виду первый пас. Ну и поувереннее надо стать.

– В какой форме вы сейчас находитесь? Готовы к дебюту?

– Если тренер даст шанс, выложусь на сто процентов, – сказал Алип.

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