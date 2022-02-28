Спаллетти о 1-м месте: «Говорят, у «Наполи» нет характера. Путь люди скажут это сейчас»

Главный тренер подвел итоги матча с «Лацио» (2:1).

Неаполитанцы забили победный гол на 94-й минуте и после 27 туров возглавляют таблицу Серии А, опережая «Милан» по личным играм.

«Во втором тайме команда показала хороший футбол. Чудо-гол Педро позволил им сравнять счет, но до этого у нас было много моментов, отмененный гол, мяч выносили с ленточки…

Думаю, в целом команда заслужила победу. При этом хочется подчеркнуть, что все продолжают ныть о том, что у нашей команды нет характера, она мягкая и медлительная. Хочу, чтобы они сказали это сейчас.

У этой команды однозначно есть характер. Люди говорили, что нам негоже играть вничью с «Кальяри», но сегодня сардинцы победили в гостях «Торино».

Мы проиграли «Барселоне» после приличного результата на «Камп Ноу», и это моя вина, потому что я выбирал тактику.

Я ощущаю гнусную атмосферу вокруг команды. Люди пытаются сказать, что нам не хватает характера. Путь они скажут это сейчас.

Впереди еще много матчей, но у нашей команды есть потенциал и характер, который мы сегодня показали», – сказал Спаллетти.