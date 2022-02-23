Даниил Уткин об амбициях «Ахмата»: «Самые высокие. Будем играть на победу в каждом матче»

Полузащитник «Ахмата» рассказал о задачах клуба.

После 18 туров грозненцы занимают в таблице 7-е место.

— Эти сборы оцениваю для себя положительно. Набирать форму было совсем не тяжело, отчасти связываю это с работой, проделанной в отпуске. Сейчас ощущения оптимальные. Амбиции у самые высокие — весной будем играть на победу в каждом матче.

— В «Ахмате» вы стали одним из лидеров. Какова ваша дальнейшая судьба, определились ли с будущим (права на игрока принадлежат «Краснодару» — прим. Sports.ru)?

— Заглядывать далеко не готов. В «Ахмате» я в аренде до лета, а там что-то прояснится.

— Вы стабильно забиваете за «Ахмат», и сборы не стали исключением. Тренерский штаб усилил ваши атакующие функции?

— В ходе сборов выходил на своей позиции в центре полузащиты. Забил два мяча: первый — после атаки вторым темпом, второй — после прострела, в пустые ворота, — сказал Уткин.