Черевченко о неустойке: «Информация о 75 млн не соответствует действительности. Сумма минимум в 2 раза меньше»

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Игорь Черевченко опроверг информацию о том, что «Химки» должны выплатить ему 75 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что именно такую сумму должен получить бывший главный тренер команды в качестве неустойки за расторжение контракта.

«Сегодня прочитал об этом в СМИ и сильно удивился. Информация о 75 миллионах и близко не соответствует действительности.

На самом деле сумма компенсации минимум раза в два меньше и включает в себя долги по заработной плате за три месяца 2021 года и начало этого года. Плюс стандартные три оклада. У меня все бумаги есть, подтверждающие это», – сказал Черевченко.

 

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