Черевченко о Юране в «Химках»: «Пускай свое мастерство прикладывает. Команда готова»

Теги Химки премьер-лига Россия Сергей Юран Игорь Черевченко ТАСС Футбол

Покинувший «Химки» Игорь Черевченко ждет, что новый тренер команды Сергей Юран проявит мастерство.

«Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу.

Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова.

Сможет ли Юран справиться? Это я уже не могу оценивать, не в моей компетенции», – отметил бывший тренер подмосковной команды.

«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко и… снова позвали Юрана! И все это перед рестартом РПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные