Черевченко о Юране в «Химках»: «Пускай свое мастерство прикладывает. Команда готова»

Покинувший «Химки» Игорь Черевченко ждет, что новый тренер команды Сергей Юран проявит мастерство.
«Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу.
Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова.
Сможет ли Юран справиться? Это я уже не могу оценивать, не в моей компетенции», – отметил бывший тренер подмосковной команды.
«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко и… снова позвали Юрана! И все это перед рестартом РПЛ