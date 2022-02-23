Черевченко о Юране в «Химках»: «Пускай свое мастерство прикладывает. Команда готова»

Покинувший «Химки» ждет, что новый тренер команды проявит мастерство.

«Как оценю ситуацию, при которой я готовил команду на сборах, но перед началом сезона назначили нового тренера? Нормальное явление, бывает такое, ничего страшного в этом не вижу.

Но Юран пускай свое мастерство прикладывает. Потому что команда готова.

Сможет ли Юран справиться? Это я уже не могу оценивать, не в моей компетенции», – отметил бывший тренер подмосковной команды.

«Химки» второй раз за сезон уволили Черевченко и… снова позвали Юрана! И все это перед рестартом РПЛ