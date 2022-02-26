Три игрока удалены в матче «Химки» – «Динамо»: Дагерстоль и Анван у хозяев, Евгеньев у гостей. Две красных Левников показал после ВАР

Три игрока удалены в матче «Химки» – «Динамо».
В первом тайме Филип Дагерстоль ударил шипами в голеностоп Себастьяна Шиманьского. Сначала судья Кирилл Левников показал защитнику «Химок» желтую карточку, но после консультации с ВАР удалил шведа.
На 52-й минуте был удален защитник «Динамо» Роман Евгеньев. Он получил второе предупреждение за то, что наступил на ногу Ламкелю Зе.
На 67-й минуте «Химки» снова остались в меньшинстве. Николас Анван шипами ударил Николу Моро. После помощи видеоарбитров Левников удалил хавбека подмосковной команды.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.