Три игрока удалены в матче «Химки» – «Динамо»: Дагерстоль и Анван у хозяев, Евгеньев у гостей. Две красных Левников показал после ВАР

Три игрока удалены в матче «Химки» – .

В первом тайме Филип Дагерстоль ударил шипами в голеностоп Себастьяна Шиманьского. Сначала судья показал защитнику «Химок» желтую карточку, но после консультации с ВАР удалил шведа.

На 52-й минуте был удален защитник «Динамо» . Он получил второе предупреждение за то, что наступил на ногу Ламкелю Зе.

На 67-й минуте снова остались в меньшинстве. Николас Анван шипами ударил . После помощи видеоарбитров Левников удалил хавбека подмосковной команды.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.