Три игрока удалены в матче «Химки» – «Динамо»: Дагерстоль и Анван у хозяев, Евгеньев у гостей. Две красных Левников показал после ВАР

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Три игрока удалены в матче «Химки» – «Динамо».

В первом тайме Филип Дагерстоль ударил шипами в голеностоп Себастьяна Шиманьского. Сначала судья Кирилл Левников показал защитнику «Химок» желтую карточку, но после консультации с ВАР удалил шведа.

На 52-й минуте был удален защитник «Динамо» Роман Евгеньев. Он получил второе предупреждение за то, что наступил на ногу Ламкелю Зе.

На 67-й минуте «Химки» снова остались в меньшинстве. Николас Анван шипами ударил Николу Моро. После помощи видеоарбитров Левников удалил хавбека подмосковной команды.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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