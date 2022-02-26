«Реал» может вернуть Гарсию из «Райо», чтобы заменить Марсело. Клубу принадлежит 50% прав на игрока, трансфер обойдется в 5 млн евро

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Фран Гарсия может вернуться в «Реал».

«Сливочные» хотят подписать игрока «Райо Вальекано» в качестве замены Марсело, который покинет клуб летом. 

Гарсия – воспитанник «Реала». Клубу принадлежит 50% прав на игрока. Таким образом, чтобы подписать футболиста, «Реалу» нужно будет заплатить только половину суммы отступных, прописанной в контракте Гарсии с «Райо» – 5 миллионов евро вместо 10.

Гарсия перешел в «Райо» из «Реала» прошлым летом за 2 миллиона евро. 

Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.

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