«Реал» может вернуть Гарсию из «Райо», чтобы заменить Марсело. Клубу принадлежит 50% прав на игрока, трансфер обойдется в 5 млн евро

может вернуться в .

«Сливочные» хотят подписать игрока в качестве замены , который покинет клуб летом.

Гарсия – воспитанник «Реала». Клубу принадлежит 50% прав на игрока. Таким образом, чтобы подписать футболиста, «Реалу» нужно будет заплатить только половину суммы отступных, прописанной в контракте Гарсии с «Райо» – 5 миллионов евро вместо 10.

Гарсия перешел в «Райо» из «Реала» прошлым летом за 2 миллиона евро.

Статистику 22-летнего футболиста можно найти здесь.