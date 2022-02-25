Антонио Конте: «У нас с «Тоттенхэмом» нет разногласий. Проблема в том, что я перфекционист. Я не радуюсь после поражений»

не собирается уходить из .

«Я поговорил с Дэниэлом [Леви]. Мне не нравится, что кто-то пытается создать разногласия между мной и клубом, потому что это неправда. Поверьте мне, это неправда.

Наш президент очень хорошо знает, что я здесь, чтобы помогать клубу, и я буду делать это до самого конца. Такова реальность, и он знает об этом.

Он знает, что мы упорно трудимся, и с большим уважением относится к моей работе, а также к работе моего штаба. Мы общаемся.

Хочу помогать клубу во всех аспектах своими идеями, а мои идеи предполагают прогресс. Повторюсь – разногласий нет. Леви каждый день демонстрирует мне большое уважение. По этой причине я очень привязан к клубу, потому что знаю, что клуб очень уважает меня.

«Тоттенхэм» очень доволен моей работой. Уверен, клуб ценит то, что мы делаем. Проблема в том, что я перфекционист. Я не радуюсь после поражений. Это помогло мне добиться успехов в карьере», – сказал тренер «Тоттенхэма».

Лондонский клуб занимает 8-е место в таблице . В следующем туре команда сыграет с «Лидсом».