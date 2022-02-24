Бербатов о Конте: «Если болеть за «Тоттенхэм», можно сойти с ума. Антонио – страстный итальянец и привык побеждать, я не удивлен его реакцией на поражения»

считает, что имеет повод для недовольства .

«Если болеть за «Тоттенхэм», то можно сойти с ума. Конте – страстный итальянец, он не будет скрывать эмоции и делать вид, что счастлив. Он привык побеждать и остается одним из самых амбициозных тренеров.

При этом ему необходимо поговорить с Леви и понять, можно ли решить проблемы, а не выносить все на всеобщее обозрение.

Я не удивлен реакцией Конте на поражения «Тоттенхэма» – и Леви не должен быть. Конте готов был покинуть «Челси» и «Интер», когда ему не давали то, что он хочет.

И он дал понять «Тоттенхэму» до подписания контракта, что необходимо усиление. Если клуб не смог подписать нужных футболистов зимой, то тренер может быть недоволен», – отметил бывший форвард лондонского клуба в интервью Betfair.

У «Тоттенхэма» 4 поражения в 5 последних матчах АПЛ и победа над «Ман Сити»