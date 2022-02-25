Сегодня «Спартак» узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Начало жеребьевки – в 14:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала , в которой примут участие 16 клубов.

Сеяные

«Айнтрахт» (Германия)

«Байер» (Германия)

(Англия)

«Галатасарай» (Турция)

(Франция)

(Франция)

«Спартак» (Россия)

«Црвена Звезда» (Сербия)

Несеяные

«Аталанта» (Италия)

«Барселона» (Испания)

«Бетис» (Испания)

«Брага» (Португалия)

«Порту» (Португалия)

(Германия)

«Рейнджерс» (Шотландия)

(Испания)

Начало жеребьевки – в 14:00 по московскому времени.

Представители одной и той же национальной ассоциации будут разведены по разным парам.

Сеяные клубы (победители групп Лиги Европы) ответные матчи проведут на своем поле.

Первые матчи 1/8 финала пройдут 10 марта. «Порту» и «Бетис» проведут домашние матчи 9 марта, чтобы избежать пересечения с домашними матчами «Браги» и «Севильи».

Ответные матчи запланированы на 17 марта.

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