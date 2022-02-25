Гендиректор «Ман Сити»: «Для нас США более крупный рынок, чем Великобритания. В США футбол смотрят больше людей»

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Генеральный директор «Манчестер Сити» считает американский рынок более крупным, чем английский.

«Мы хотим, чтобы МЛС стала одной из лучших футбольных лиг в мире, и это возможно.

Иногда мы забываем о фактах, ставшими реальностью на сегодняшний день. Для нас, для City Football Group, США более крупный рынок, чем Великобритания.

Футбол в США смотрят больше людей, чем в Великобритании. Конечно, выбор [у зрителя] большой, но рынок огромен.

Чемпионат мира [в 2026 году] усилит эффект, как это было в 1994 году», – сказал Ферран Сориано в интервью ESPN.

В холдинг City Football Group, помимо «Манчестер Сити», также входит клуб из МЛС«Нью-Йорк Сити».

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