Гендиректор «Ман Сити»: «Для нас США более крупный рынок, чем Великобритания. В США футбол смотрят больше людей»

Генеральный директор считает американский рынок более крупным, чем английский.

«Мы хотим, чтобы МЛС стала одной из лучших футбольных лиг в мире, и это возможно.

Иногда мы забываем о фактах, ставшими реальностью на сегодняшний день. Для нас, для City Football Group, США более крупный рынок, чем Великобритания.

Футбол в США смотрят больше людей, чем в Великобритании. Конечно, выбор [у зрителя] большой, но рынок огромен.

Чемпионат мира [в 2026 году] усилит эффект, как это было в 1994 году», – сказал в интервью ESPN.

В холдинг City Football Group, помимо «Манчестер Сити», также входит клуб из – .