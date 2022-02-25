У «Зенита» 0 побед в 17 гостевых матчах еврокубков при Семаке: 5 ничьих, 12 поражений

«Зенит» при Сергее Семаке продлил серию без побед на выезде в еврокубках до 17 матчей.

Команда из Санкт-Петербурга сыграла вничью с (0:0) в стыковом матче и не сумела выйти в 1/8 финала.

после назначения главным тренером еще не побеждал на выезде в еврокубках. При нем у сине-бело-голубых две ничьих и семь поражений в ЛЧ, а также три ничьих и пять поражений в Лиге Европы. В общей сложности у команды 5 ничьих и 12 поражений.

В 2014 году «Зенит» обыграл в гостях «Боруссию» в Лиге чемпионов (2:1), однако тогда Семак был и. о. главного тренера, а полноценно он получил эту должность в 2018 году.