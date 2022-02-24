Евсеев – «Зениту» перед «Бетисом»: «Удачи! Это будет игра под колоссальным давлением. Пусть футбол останется футболом»

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Вадим Евсеев отметил давление, с которым столкнется «Зенит» на матче с «Бетисом».

«Хочу пожелать Сергею и ребятам удачи. Это будет игра под колоссальным давлением против очень сильного соперника.

Пусть футбол останется футболом. Удачи, парни!» – написал главный тренер «Шинника».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

Видеотрансляция матча «Бетис» – «Зенит» начнется в 23:00. Одоевский, Дзюба, Малком и Юри Алберто в старте. Текстовый онлайн будет

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