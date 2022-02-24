Глава ФИФА Инфантино: «Надеемся на восстановление мира на Украине через диалог. Утром мы были шокированы, как и все»

Глава ФИФА Джанни Инфантино выразил обеспокоенность событиями на Украине.
«Как и все, этим утром мы проснулись и были шокированы тем, что увидели.
Эта тема сегодня упоминалась на совете ФИФА. Мы обеспокоены происходящим и надеемся на восстановление мира на Украине через диалог.
ФИФА продолжит высказывать солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.
Первые стыковые матчи пройдут через месяц, надеемся, что вся ситуация будет разрешена к этому времени», – отметил президент ФИФА.
Матч между сборными России и Польши в полуфинале стыков за право сыграть на ЧМ-2022 назначен на 24 марта.
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.