Глава ФИФА Инфантино: «Надеемся на восстановление мира на Украине через диалог. Утром мы были шокированы, как и все»

Глава ФИФА Джанни Инфантино выразил обеспокоенность событиями на Украине.

«Как и все, этим утром мы проснулись и были шокированы тем, что увидели.

Эта тема сегодня упоминалась на совете ФИФА. Мы обеспокоены происходящим и надеемся на восстановление мира на Украине через диалог.

ФИФА продолжит высказывать солидарность людям, пострадавшим от этого конфликта.

Первые стыковые матчи пройдут через месяц, надеемся, что вся ситуация будет разрешена к этому времени», – отметил президент ФИФА.

Матч между сборными России и в полуфинале стыков за право сыграть на ЧМ-2022 назначен на 24 марта.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.