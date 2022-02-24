Все сегодняшние матчи ЛЕ и ЛК пройдут по расписанию. «Зенит» сыграет с «Бетисом»

Все сегодняшние матчи Лиги Европы и Лиги конференций пройдут по расписанию.
Об этом сообщили в УЕФА.
«УЕФА может подтвердить, что все сегодняшние игры будут сыграны по расписанию.
На данном этапе у нас нет других комментариев или другой информации, которую мы могли бы предоставить», – ответил представитель союза.
В четверг «Зенит» сыграет на выезде с «Бетисом» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Также сегодня пройдут еще семь игр Лиги Европы и восемь матчей Лиги конференций.