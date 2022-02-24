Все сегодняшние матчи ЛЕ и ЛК пройдут по расписанию. «Зенит» сыграет с «Бетисом»

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Все сегодняшние матчи Лиги Европы и Лиги конференций пройдут по расписанию.

Об этом сообщили в УЕФА.

«УЕФА может подтвердить, что все сегодняшние игры будут сыграны по расписанию.

На данном этапе у нас нет других комментариев или другой информации, которую мы могли бы предоставить», – ответил представитель союза.

В четверг «Зенит» сыграет на выезде с «Бетисом» в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы.

Также сегодня пройдут еще семь игр Лиги Европы и восемь матчей Лиги конференций.

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