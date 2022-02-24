Пиоли о «Милане»: «Наша цель – набрать больше очков, чем в прошлом сезоне. Если мы выиграем титул, то достигнем чего-то исключительного»

высказался о борьбе за чемпионство.

– Верит ли «Милан» в чемпионство?

– Наша цель – набрать больше очков, чем в прошлом сезоне. Если мы выиграем титул, мы достигнем чего-то исключительного.

Мы построили крепкую команду, теперь мы должны лучше играть дома, добавив некоторые детали в игру, и делать все возможное до самого конца.

Мы должны быстро возвращать мяч, играя как животные. Затем, когда мы получим мяч, мы должны мудро им распоряжаться.

Каждая из оставшихся 13 игр имеет решающее значение, – сказал Пиоли.