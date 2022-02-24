Роналду после 1:1 с «Атлетико»: «ЛЧ – мать клубных турниров. «МЮ» может решить вопросы на своем стадионе»

высказался по итогам матча с в Лиге чемпионов.

Первый матч с «Манчестер Юнайтед» в Мадриде завершился вничью 1:1.

«Всегда приятно возвращаться в Мадрид, один из немногих городов мира, который я называю домом. Отличные чувства, отличные игроки, отличная игра, это ! Мать всех клубных турниров!

Теперь у нас есть возможность решить все вопросы на своем стадионе, показав всем, почему «Олд Траффорд» есть и всегда будет «Театром Мечты».

И последнее, но не менее важное: спасибо нашим потрясающим болельщикам! Ваше присутствие делает нас сильнее. Вместе мы будем идти вперед! Вперед, «дьяволы»!» – написал форвард в инстагарме.