Гасперини о видеоповторах: «Английские фанаты, сорвавшие Суперлигу, уничтожат и эту систему, надеюсь. Она опасна для футбола»

считает, что система видеоповторов таит опасность для футбола.

Главный тренер «Аталанты» в матче 26-го тура Серии А против «Фиорентины» (0:1) был крайне недоволен решением не засчитывать гол хавбека Руслана Малиновского и получил красную карточку от главного арбитра Даниэле Довери на 64-й минуте.

«Я до сих пор зол. Видеоповторы стали очень опасным инструментом, влияющим на результаты. К сожалению, их используют в очевидных ситуациях, которые в результате становятся спорными.

Невозможно понять, когда решение принимает главный судья, а когда – ВАР. Из-за этого ты начинаешь думать о плохом, и это самое скверное, что могло случиться с футболом.

Я надеюсь, что английские фанаты, сорвавшие создание , так же уничтожат систему видеоповторов. Это инструмент, создающий большую опасность для футбола при неверном применении», – заявил главный тренер «Аталанты» в интервью Sky Sport Italia.

Алекс Фергюсон: «ВАР сводит меня с ума. Я не понимаю этих вещей»