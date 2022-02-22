Гасперини дисквалифицировали на 1 матч Серии А за оскорбление в адрес судьи

Тренера «Аталанты» отстранили на один матч Серии А.

выражал несогласие с решением судей не засчитывать гол Руслана Малиновского в матче против «Фиорентины» (0:1). Главный арбитр матча Даниэле Довери удалил специалиста на 64-й минуте.

За оскорбление в адрес арбитра Гасперини отстранили на одну игру чемпионата, а также оштрафовали на 10 000 евро.

Члена тренерского штаба «Аталанты» Кристиана Раймонди дисквалифицировали на один матч за оскорбление в адрес судей после финального свистка.

27 февраля клуб из Бергамо примет «Сампдорию».