«Этот «Бетис» можно обыгрывать, ничего такого в них нет. «Зенит» не потерял шансы». Сенников об ЛЕ

Дмитрий Сенников не считает «Бетис» непроходимым соперником для «Зенита».
В четверг петербуржцы сыграют с испанским клубом в гостях в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги Европы (первая игра – 2:3).
«У «Зенита» есть очень хорошая возможность пройти дальше. Не сказал бы, что «Бетис» сильно превосходит «Зенит» по составу. По сыгранности, тонусу – да, по свежести – нет, это было видно по первой игре.
На своем поле питерцы показали, что с «Бетисом» можно играть. У испанцев сейчас очень насыщенный график, и если «Зенит» проявит всю свою мощь в движении, техническом оснащении, то может одержать победу на выезде.
Этот «Бетис» можно обыгрывать, ничего такого в них нет. Испанцы не сидят в обороне, у всех команд, которые с ними играют, есть шансы забить гол, плюс, статистка показывает, что команда Пеллегрини много пропускает.
«Зенит» не потерял шансы пройти дальше после домашнего поражения, «Бетису» в ответном матче будет трудно», – сказал бывший игрок «Локомотива».