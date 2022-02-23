«Этот «Бетис» можно обыгрывать, ничего такого в них нет. «Зенит» не потерял шансы». Сенников об ЛЕ

не считает «Бетис» непроходимым соперником для «Зенита».

В четверг петербуржцы сыграют с испанским клубом в гостях в ответном стыковом матче за выход в 1/8 финала (первая игра – 2:3).

«У есть очень хорошая возможность пройти дальше. Не сказал бы, что «Бетис» сильно превосходит «Зенит» по составу. По сыгранности, тонусу – да, по свежести – нет, это было видно по первой игре.

На своем поле питерцы показали, что с «Бетисом» можно играть. У испанцев сейчас очень насыщенный график, и если «Зенит» проявит всю свою мощь в движении, техническом оснащении, то может одержать победу на выезде.

Этот «Бетис» можно обыгрывать, ничего такого в них нет. Испанцы не сидят в обороне, у всех команд, которые с ними играют, есть шансы забить гол, плюс, статистка показывает, что команда Пеллегрини много пропускает.

«Зенит» не потерял шансы пройти дальше после домашнего поражения, в ответном матче будет трудно», – сказал бывший игрок .