«Смотрите, что «Сити» сделал со «Спортингом». Может ли «МЮ» так играть? Нет. Но если пройдем «Атлетико», игроки могут поверить в себя». Экс-защитник «МЮ» Паллистер о победе в ЛЧ

Гари Паллистер думает, что «МЮ» не может играть как .

«Посмотрим на то, что «Манчестер Сити» сделал со «Спортингом» (5:0). Способен ли играть на таком уровне? Нет, я так не думаю.

Но возможно все. Помню, как взял благодаря голу Дрогба – тогда он не был лучшей командой, но смог дойти до финала и в итоге победил.

Так что задача не является невыполнимой. Но стоит признать, что мы не играем достаточно хорошо для того, чтобы нас считали фаворитами.

Мы считаемся аутсайдерами, но никогда не говори никогда. Ситуация может улучшиться, ведь у нас есть футболисты топ-уровня, способные переворачивать ход матчей. Нам нужно прибавлять в командной игре, чтобы на что-то претендовать, но до финала еще пара месяцев.

Одолеть будет нелегко, но надо идти от матча к матчу. Если мы пройдем дальше, игроки могут поверить в себя. Но если бы я увлекался ставками, то все-таки приберег бы свой фунт», – отметил бывший защитник «МЮ».

Видеотрансляция матча «Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» начнется в 23:00. Текстовый онлайн тоже будет