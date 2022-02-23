Чемпионат Украины могут приостановить завтра

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На Украине планируют приостановить все футбольные соревнования.

24 февраля запланировано собрание исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ).

По данным журналиста Игоря Бурбаса, на нем должны принять решение о приостановке футбольных турниров в стране в случае введения чрезвычайного положения (ЧП).

Решение о введении ЧП может быть принято сегодня на внеочередном заседании Верховной Рады. Соответствующий указ внес президент Украины Владимир Зеленский.

Отношения Украины и России обострились после признания РФ независимости ДНР и ЛНР.

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