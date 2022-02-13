Спаллетти об 1:1 с «Интером»: «Наполи» не показал всего, на что способен. Мы могли забить второй гол»

Главный тренер подвел итоги матча Серии А с (1:1).

«Чтобы победить в матче, мы должны постоянно играть в свой футбол – легко и с радостью. Мы этого не сделали, пропустили, и с этого момента стало еще труднее. Мы должны усваивать уроки из таких матчей, чтобы стать лучше и двигаться вперед.

В целом мы сыграли очень хорошо, у нас было так много голевых моментов, чтобы забить второй гол. Если бы забили, то продолжали бы контролировать игру, но в итоге «Интер» воспользовался своей физической мощью. Благодаря таким матчам мы растем, получаем опыт, который должен помочь сыграть лучше против такого солидного соперника, как «Интер».

Я в принципе доволен, игроки в раздевалке – тоже, но мы не показали всего, на что способны. Поэтому есть определенное сожаление и неоднозначность по поводу того, как относиться к этому результату», – сказал Спаллетти.