Тухель доволен Хавертцем: «Он показывает очень хороший футбол и продолжает расти»

похвалил – автора победного гола в ворота (2:0).

Главный тренер остался доволен игрой форварда в первом матче 1/8 финала чемпионов.

«Я доволен игрой Кая. В последние недели он показывает очень хороший футбол. Он продолжает расти и проделывает огромный объем работы для этого. Он показывает невероятную работоспособность, закрывая обширные зоны на поле.

Сегодня у нас была очень активная линия нападения, все участники которой отлично взаимодействовали друг с другом. Выбранная схема подразумевала высочайшую интенсивность и большой объем работы на протяжении всего матча.

Сегодня мы делали акцент на интенсивной скоростной игре, большом объеме работы с мячом и без него, а также на активном командном взаимодействии, чего Ромелу [Лукаку] в последних играх немного не хватало. Именно это я имел в виду, когда говорил о его усталости. Он устал не только психологически, но и физически, и я понимаю это.

С игры против «Ливерпуля» [2 января] он выходил в старте на каждый матч, а в некоторых из них было и дополнительное время. Мы должны принимать во внимание его состояние, поэтому сегодня сделали выбор в пользу других игроков и Кая, который находится в хорошей форме, демонстрируя уверенность в своих силах и высокую работоспособность.

Таким было решение на сегодняшний матч. До воскресенья у нас есть еще четыре дня на восстановление, и, безусловно, у Ромелу есть все шансы сыграть в этой встрече (в финале Кубка лиги с «Ливерпулем» – прим. Sports.ru)», – сказал Тухель.

Стандарты – важнейшее оружие «Челси». Это заслуга тренера, который для диплома изучил 16 380 аутов в АПЛ