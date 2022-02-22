Гол Влаховича – 2-й в списке самых быстрых в ЛЧ для дебютантов. Быстрее забил только Коноплянка

Гол Душана Влаховича – второй в списке самых быстрых в Лиге чемпионов для дебютантов.

Нападающий вышел в стартовом составе в игре 1/8 финала ЛЧ против (1:0, первый тайм), которая стала для него первой в турнире.

На 32-й секунде серб открыл счет. В списке самых быстрых голов ЛЧ мяч форварда «Юве» занимает второе место – быстрее забить удалось только Евгению Коноплянке, который отличился в 2015 году в матче за «Севилью» против «Боруссии» Менхегладбах (3:0) через через 19 секунд после выхода на замену.

Этот гол стал для Влаховича вторым за «Юве», он проводит пятую игру после перехода в туринский клуб из «Фиорентины» в январе.

Подробная статистика игрока – здесь.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Ювентус».