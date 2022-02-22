Влахович забил на 32-й секунде в дебютном матче Лиги чемпионов. У него 2 гола в 5 матчах за «Ювентус»

забил гол в дебютном матче Лиги чемпионов.

Нападающий открыл счет на 32-й секунде первого матча 1/8 финала ЛЧ против (1:0, первый тайм).

До сегодняшнего дня у серба была одна игра в еврокубках – в сезоне-2016/17 он сыграл за «Партизан» в квалификации Лиги Европы.

Этот гол стал для Влаховича вторым за «Юве», он проводит пятую игру после перехода в туринский клуб из «Фиорентины» в январе.

Подробная статистика игрока – здесь.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Ювентус».