Влахович забил на 32-й секунде в дебютном матче Лиги чемпионов. У него 2 гола в 5 матчах за «Ювентус»

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Душан Влахович забил гол в дебютном матче Лиги чемпионов.

Нападающий «Ювентуса» открыл счет на 32-й секунде первого матча 1/8 финала ЛЧ против «Вильярреала» (1:0, первый тайм).

До сегодняшнего дня у серба была одна игра в еврокубках – в сезоне-2016/17 он сыграл за «Партизан» в квалификации Лиги Европы.

Этот гол стал для Влаховича вторым за «Юве», он проводит пятую игру после перехода в туринский клуб из «Фиорентины» в январе.

Подробная статистика игрока – здесь.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Вильярреал» – «Ювентус».

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