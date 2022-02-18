Джокович о том, что его считают антиваксером: «Мне не нравится, что на меня навешивают ярлыки и считают частью определенных движений»

Новак Джокович объяснил свое решение не прививаться от коронавируса.

«Будучи элитным спортсменом, я трижды проверяю все, что попадает в мой организм. Если что-то меняет мое тело на 0,5%, я это чувствую. Так что я просто осторожно подхожу к принятию решения, не спешу. Я открыт новым идеям. И буду жить с последствиями того решения, которое я принял.

Я поддерживаю право выбора. Каждый человек имеет право самостоятельно принимать решения, касающиеся его здоровья.

Мне не нравится, что на меня навешивают ярлыки и считают частью определенных движений. Я никогда не говорил, что их поддерживаю. Я всегда старался уважать выбор каждого человека, и я надеюсь, что люди будут уважать мой выбор», – сказал №1 рейтинга.

Также Джокович прокомментировал то, что его начали называть «Ноуваксом».

«По ходу карьеры меня постоянно как-нибудь называли, в этом ничего нового. Кто-то тебя поддерживает, кто-то – нет. Это все, что я скажу».

Только Джокович в топ-100 не привился от ковида. Из-за этого он может пропустить 2 «Шлема» и 5 «Мастерсов»

«Я не против вакцинации, но пока решил не прививаться». Джокович – о пропуске многих турниров и депортации из Австралии

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